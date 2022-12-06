Економіка

Енергосистема України поступово відновлюється після ракетної атаки, – Укренерго

6 Грудня 2022 15:33
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електроенергія

Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки – під час ракетної атаки 5 грудня найбільше постраждали Одеська та Київська області.

Про це повідомили в “Укренерго” станом на 14:00 вівторка.

“Вчора, під час ракетної атаки, найбільше постраждали Одеська та Київська області. Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів.

Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів”, – заявили в держкомпанії.

“Укренерго” зауважує, що на відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб.

Наразі всім областям доведені ліміти споживання електроенергії.


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