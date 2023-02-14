Економіка

Доходи Росії від продажу газу до Європи можуть впасти вдвічі — Reuters

14 Лютого 2023 17:25
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газпром

Доходи Росії від експорту газу до Європи можуть впасти вдвічі 2023 року.

2023 року експортні доходи Росії від продажу газу до Європи можуть впасти вдвічі. Про це з посиланням на власні підрахунки пише Reuters.

Агентство зазначає, що торгівля газом із Європою навряд чи оговтається від руйнівного РФ вторгнення в Україну.

«Роботу сотень людей, які десятиліттями будували систему експорту, тепер злили в унітаз», — цитує видання одного з колишніх топменеджерів Газпрому.

Так, експорт російського газу до Європи значно скоротився після початку російської агресії проти України.

Західні санкції не торкнулися російського трубопровідного газу, але РФ сама почала обмежувати постачання європейським клієнтам під надуманими приводами.

“Втрата європейського ринку – це дуже серйозне випробування для Росії в газовому аспекті”, – зазначив міністр палива та енергетики Росії з 1993 по 1996 рік Юрій Шафранік.

У той же час чинні співробітники Газпрому кажуть, що робота йде « як завжди».

«Для нас нічого не змінилося. Минулого року у нас двічі підвищувалася заробітна плата», — цитує агентство одного із працівників Газпрому.


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