Доходи Росії від нафти впали на 43% за рік, – Bloomberg

Нафтові санкції щодо Росії продемонстрували свій вплив: експорт російської нафти в березні став найвищим за три роки, а от доходи від нього знизилися майже наполовину порівняно з попереднім роком.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство Bloomberg.

Щоденний експорт російської нафти в середньому склав 8,1 млн барелів на день минулого місяця. Це найвищий показник з квітня 2020 року. Знижки, які робить РФ, залучають трейдерів, готових ризикувати, йдеться в щомісячному звіті МЕА про стан ринку в п’ятницю.

Водночас, доходи від експорту трохи відновилися після лютневих мінімумів, досягнувши $12,7 млрд. Але вони все одно є на 43% нижчими, ніж минулого року.

Проте, зауважує агентство, найближчими місяцями ситуація може ускладнитися, оскільки скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, до яких належить РФ, призведе до зростання цін на нафту.

Західні країни та їхні союзники затвердили кілька хвиль санкцій, щоб скоротити доходи Росії від експорту нафти, ключового джерела доходів для її національного бюджету.

Ці обмеження спрямовані на те, щоби обмежити можливості Кремля фінансувати його війну в Україні.