Економіка

До кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати – “Укргідроенерго”

6 Червня 2023 20:48
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каховка

Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці, 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне.

Про це повідомило ПрАТ “Укргідроенерго” з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

“Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване”, – зазначив він.

За словами Сироти, з урахуванням цього сценарію,  стабілізація рівня в районах затоплення відбудеться, ймовірно, наступні 4-5 діб.

Проте пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду. Він відбудеться вранці, 7 червня.


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