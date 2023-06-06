До кінця тижня Каховське водосховище перестане існувати – “Укргідроенерго”

Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці, 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне.

Про це повідомило ПрАТ “Укргідроенерго” з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

“Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване”, – зазначив він.

За словами Сироти, з урахуванням цього сценарію, стабілізація рівня в районах затоплення відбудеться, ймовірно, наступні 4-5 діб.

Проте пік розливу води з Каховського водосховища ще попереду. Він відбудеться вранці, 7 червня.