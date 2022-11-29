Економіка

Дефіцит потужності в енергосистемі України складає 30%, – “Укренерго”

29 Листопада 2022 11:12
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електроенергія

Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Як зазначається, зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

“Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Звертаємо увагу, що “Укренерго” доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.”, – йдеться у повідомленні.


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