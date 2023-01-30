Данія приєдналася до гуманітарної програми Grain from Ukraine

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна приєдналася до гуманітарної програми Grain from Ukraine («Зерно з України»).

Про це данська прем’єрка розповіла під час пресконференції із президентом України в Одесі 30 січня.

Про початок гуманітарної програми Grain from Ukraine Володимир Зеленський оголосив 26 листопада. Її метою є забезпечення зерном бідних країн Азії та Африки. А вже 3 грудня перше судно в межах цієї програми доправило до Ефіопії 25 тисяч тонн української пшениці.

За даними Міністерства інфраструктури, лише з 1 по 9 січня порти Великої Одеси відправили для країн Африки, Азії та Європи вже 17 млн тонн агропродукції.

Загалом в межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» планується відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо.