Економіка

Данія приєдналася до гуманітарної програми Grain from Ukraine

30 Січня 2023 21:29
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зерно

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна приєдналася до гуманітарної програми Grain from Ukraine («Зерно з України»).

Про це данська прем’єрка розповіла під час пресконференції із президентом України в Одесі 30 січня.

Про початок гуманітарної програми Grain from Ukraine Володимир Зеленський оголосив 26 листопада. Її метою є забезпечення зерном бідних країн Азії та Африки. А вже 3 грудня перше судно в межах цієї програми доправило до Ефіопії 25 тисяч тонн української пшениці.

За даними Міністерства інфраструктури, лише з 1 по 9 січня порти Великої Одеси відправили для країн Африки, Азії та Європи вже 17 млн тонн агропродукції.

Загалом в межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» планується відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо.


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