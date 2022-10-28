Економіка

Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону

28 Жовтня 2022 21:06
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електропостачання

На засіданні у п’ятницю уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Уряд схвалив постанову, яка передбачає продовження дії спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії. Це означає, що пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом опалювального сезону до 31 березня 2023 року.

Нинішній тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів на кінець вересня було 80% від загальної кількості. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн.

Тариф у 1,68 грн/кВт-год діє також для гуртожитків та колективних побутових споживачів. Натомість ухвалена постанова розширює цей перелік для аварійного та евакуаційного освітлення, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації та авіаційних маяків.


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