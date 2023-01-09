Економіка

Через зниження температури зростає дефіцит електроенергії в енергосистемі, – “Укренерго”

9 Січня 2023 11:35
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електроенергія

Через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня зростає дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

“Станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень”, – йдеться в повідомленні.

Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.


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