Через перевищення лімітів аварійні вимкнення світла вже ввели в 6 областях — «Укренерго»

У шести областях станом на 10:30 уже перевищили ліміти споживання електроенергії — це призвело до аварійних відключень світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Загалом в енергосистемі залишається значний дефіцит потужності, особливо в ранковий та вечірній піки споживання (приблизно 6:00-11:00 та 17:00-23:00).

У всі області передали ліміти споживання на добу. На основі цих обмежень обленерго складають графіки відключень. Якщо ж ліміти перевищено, вводять аварійні вимкнення світла. Такі обмеження вже застосовують у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Крім того, через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обмерзання проводів) у центральних регіонах є локальні відключення в мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюють.