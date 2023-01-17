Економіка

Через перевищення лімітів аварійні вимкнення світла вже ввели в 6 областях — «Укренерго»

17 Січня 2023 15:10
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електроенергія

У шести областях станом на 10:30 уже перевищили ліміти споживання електроенергії — це призвело до аварійних відключень світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Загалом в енергосистемі залишається значний дефіцит потужності, особливо в ранковий та вечірній піки споживання (приблизно 6:00-11:00 та 17:00-23:00).

У всі області передали ліміти споживання на добу. На основі цих обмежень обленерго складають графіки відключень. Якщо ж ліміти перевищено, вводять аварійні вимкнення світла. Такі обмеження вже застосовують у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Крім того, через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обмерзання проводів) у центральних регіонах є локальні відключення в мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюють.


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