Економіка

Через негоду знеструмлено 120 населених пунктів

26 Червня 2023 12:29
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електроенергія, негода

Станом на 26 червня енергосистема України працює стабільно, генерація покриває потреби споживачів, однак через негоду знеструмлено частину населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Унаслідок нічної ворожої атаки влучань в об’єкти інфраструктури не було. Однак через негоду було знеструмлено частину споживачів у 5 областях.

“Наразі залишаються без світла 59 населених пунктів на Сумщині, 7 – на Кіровоградщині, 18 – на Полтавщині, 12 – на Чернігівщині, на Одещині – 24 населених пункти”, – розповіли в Міненерго

“Через технологічні порушення також тимчасово вимикалися споживачі в Києві та Київській області”, – додали там.

Триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС і заживлення споживачів на Херсонщині.

За минулу добу здійснювався незначний імпорт електроенергії, натомість експорт відсутній.


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