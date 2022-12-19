Економіка

Атаки РФ на біотехнологічний університет у Харкові: екоінспекція оцінила шкоду Шкода довкіллю від російських атак на Харківській біотехнологічний університет складає понад 3,534 млрд гривень. Про це 19 грудня повідомила Державна екологічна інспекція у Харківській області. Екологи зазначили, що від початку вторгнення російська армія завдавала ударів по майну університету у різних частинах Харкова. Пошкоджень зазнали: Лабораторний корпус університету: відбулось засмічення будівельними відходами та уламками бойових ракет та снарядів земельних ділянок площею 350 кв.м та 500 кв.м. Заподіяна шкода склала 1 379 068,125 тис. грн;

Навчальний корпус університету на вул. Мироносицькій: відбулось засмічення будівельними відходами та уламками бойових ракет та снарядів земельної ділянки площею 180 кв.м, що спричинило шкоду в сумі 2 481 59,160 тис. грн;

Гуртожиток студентів: засмічення земельних ресурсів склом, камінням, піском, залишками паперу, пластику та уламками бойових частин снарядів на частині земельної ділянки площею 150 кв. м. Заподіяна шкода — 240 117,300 тис. грн;

Територія біля навчального корпусу (вул. Різдвяна): засмічення будівельними відходами та уламками бойових ракет та снарядів зазнала земельна ділянка площею 250 кв.м. Заподіяна шкода — 339 634,500 тис. грн;

Територія біля навчального корпусу (пр. Ювілейний): засмічення земельної ділянки площею 120 кв.м будівельними відходами та уламками бойових ракет та снарядів, що спричинило шкоду в розмірі 87 584,400 тис. грн;

Територія біля гуртожитку університету: засмічення будівельними відходами та уламками бойових ракет та снарядів земельної ділянки площею 900 кв.м. Заподіяна шкода — майже 1 238 420,800 тис. грн;

Блок харчування: руйнування та засмічення території будівлі блоку харчування. Заподіяна шкода — 1 727,406 тис. грн. Поділитися:



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