Amazon скасував комісію для продавців з України

Amazon вирішив скасувати на один рік реферальну комісію для продавців з України, повідомила в середу пресслужба Укрпошти.

“Ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6 вересня ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великій Британії”, – повідомив віцепрезидент Amazon EU Seller Services Ксав’є Фламанд.

Зазвичай Amazon стягує комісію з кожного продажу. Раніше реферальна комісія становила від 7% до 17% від ціни, в залежності від категорії. В більшості випадків її розмір сягав 15%.