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Meta, Amazon скорочують програми різноманітності напередодні інавгурації Трампа
11 Січня 2025 18:01
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Люди стоять за логотипом Meta Platforms під час конференції в Мумбаї, Індія, 20 вересня 2023 / Фото Reuters
Люди стоять за логотипом Meta Platforms під час конференції в Мумбаї, Індія, 20 вересня 2023 / Фото Reuters

Власник Facebook компанія Meta Platforms і Amazon.com згортають програми різноманітності напередодні повернення республіканця Дональда Трампа на пост президента США, передає Reuters.

Деякі з найбільших американських компаній згортають свої ініціативи в галузі різноманітності за кілька років після того, як вони почали проводити інклюзивнішу політику у зв’язку з протестами проти вбивств Джорджа Флойда та інших чорношкірих американців, скоєних поліцією у 2020 році.

Компанія Meta припиняє свої програми з різноманіття, рівноправності та інклюзивності (DEI), включно з програмами з найму, навчання та вибору постачальників, ідеться у внутрішній записці для працівників – остання в серії дій, які вітають консерватори.

Менш ніж за два тижні Meta скасувала свою програму фактчекінгу в США, призначила видного республіканця Джоела Каплана на посаду директора з глобальних питань і обрала до ради директорів Дейна Вайта, генерального директора Ultimate Fighting Championship (UFC) і близького друга Трампа.

Очолюваний Марком Цукербергом гігант соціальних мереж намагався налагодити стосунки з лідером, який виступав проти його політики щодо політичного контенту і погрожував його генеральному директору тюремним ув’язненням.

Відступивши від своєї колишньої практики, Meta в грудні оголосила про внесок 1 мільйона доларів до інавгураційного фонду Трампа, приєднавшись до великих компаній від Уолл-стріт до Кремнієвої долини, які обіцяли зробити пожертвування.

Компанія Amazon.com «згортає застарілі програми та матеріали», пов’язані з представництвом та інклюзивністю, маючи намір завершити цей процес до кінця 2024 року, ідеться в грудневій пам’ятці для працівників, з якою ознайомився Reuters.

Консервативні групи засуджують програми DEI і погрожують подати на компанії до суду через них, отримавши підтримку від рішення Верховного суду США 2023 року, яке скасувало позитивні дії в рішеннях про прийом до університетів.

Лише цього тижня Ілон Маск та інші союзники Трампа бездоказово звинуватили програми DEI у перешкоджанні ліквідації наслідків лісових пожеж, що вирують у Лос-Анджелесі.

«Правовий і політичний ландшафт, що оточує зусилля щодо забезпечення різноманіття, справедливості та інклюзивності у США, змінюється», – йдеться у службовій записці Джанель Гейл, віцепрезидента з персоналу компанії Meta.

Гейл посилається на нещодавні рішення Верховного суду, які «сигналізують про зрушення» в тому, як американські суди ставитимуться до програм DEI в майбутньому.

У грудні апеляційний суд США ухвалив, що Nasdaq не може запроваджувати правила, спрямовані на підвищення різноманітності в корпоративній Америці, вимагаючи, щоб компанії, зареєстровані на біржі, включали до своїх рад директорів жінок і представників меншин або пояснювали, чому вони цього не роблять.

Термін «DEI» також став прозивним, зокрема тому, що дехто розуміє його як практику, яка передбачає преференційне ставлення до одних груп порівняно з іншими», – пише Гейл.

У Meta більше не буде спеціальної команди, що займається питаннями DEI. Головний фахівець із питань різноманітності Максін Вільямс (Maxine Williams) обійме нову посаду, «зосередившись на доступності та залученості», йдеться у службовій записці.


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