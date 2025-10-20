Масштабний збій AWS спричинив проблеми у роботі фінансових і споживчих сервісів

Amazon Web Services (AWS) – найбільший у світі постачальник хмарних послуг – у понеділок вранці зазнав масштабного збою, який порушив роботу низки компаній, зокрема сервісу штучного інтелекту Perplexity, а також фінансових платформ Coinbase і Robinhood, передає Bloomberg.

Як повідомила компанія Amazon.com Inc. на панелі стану AWS, проблема виникла з регіональним шлюзом на східному узбережжі США. Фахівці працюють над кількома паралельними рішеннями, щоб якнайшвидше відновити роботу систем. Перші скарги користувачів почали надходити близько 7:30 за лондонським часом, а сервіс Downdetector зафіксував тисячі повідомлень про збої.

Хмарна платформа Amazon є найпопулярнішою у світі та забезпечує роботу значної частини інтернету, контролюючи приблизно третину ринку. Тому будь-який збій у її роботі має широкі наслідки.

Coinbase і Robinhood підтвердили, що технічні проблеми AWS впливають на їхні сервіси. У компанії Perplexity також повідомили про зниження стабільності роботи сайту. За даними Downdetector, про схожі труднощі заявили користувачі ігор Roblox та Fortnite, а також корпоративного месенджера Slack.

Проблеми спостерігалися навіть у власних сервісів Amazon – голосового асистента Alexa та системи безпеки Ring.

Представник компанії повідомив Bloomberg, що Amazon досі розслідує причини збою і наразі не може надати додаткових коментарів.