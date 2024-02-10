Безос продає акції Amazon на 2 мільярди доларів

Цього тижня Джефф Безос продав 12 мільйонів акцій Amazon.com Inc. – вперше з 2021 року, пише Bloomberg.

Продажі відбулися в середу і четвер і принесли трохи більше 2 мільярдів доларів.

Amazon повідомив 2 лютого, що Безос планує продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом наступних 12 місяців, потенційно заробивши на сплеску акцій, що дозволить йому стати найбагатшою людиною у світі. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його статки цього року зросли на 22,6 мільярда доларів до 199,5 мільярда доларів станом на п’ятницю.

Починаючи з 2002 року, засновник Amazon продав акцій на суму понад 30 мільярдів доларів, в тому числі близько 20 мільярдів доларів разом у 2020 та 2021 роках. Він переважно дарував акції, зокрема акції на суму близько 230 мільйонів доларів, які були передані неприбутковим організаціям у листопаді.