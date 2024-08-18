Техно

Amazon Web Services підключився до відбиття потужної DDOS-атака на monobank
18 Серпня 2024 14:56
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Amazon, хакер
Павільон Amazon Web Services на виставці China Digital Entertainment Expo, 27 липня 2017 / Фото Bloomberg

Безпрецедентна DDOS-атака на monobank триває вже третій день. До банку надійшло понад 5,5 мільярдів запитів. На кібератаку звернув увагу Amazon Web Services.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Атака почалась у пʼятницю 16 серпня. Тоді за три години до monobank надійшло мільярд запитів.

На третій день кібератаки, за словами Гороховського, допомогу у відбитті запропонували українські спецслужби.

“До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає”, – зазначив співзасновник monobank.


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