Економіка

Amazon надасть Україні додаткові 75 мільйонів доларів

1 Грудня 2022 13:42
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Amazon

Amazon та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік, компанія надасть Україні ще 75 мільйонів доларів підтримки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри зауважив, що з початку великої війни компанія Amazon AWS одна з перших допомогла втримати цифрову інфраструктуру країни.

“Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів. Це дозволило працювати реєстрам навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям — отримувати держпослуги онлайн”, – додав Федоров.

Наразі Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. “Дія” з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії.

“Це робить “Дію” та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою”, – наголосив міністр.

Також компанія допомагає навчити тисячі українців IT-спеціальностей За місяць до програми ITSkills4U від Amazon AWS і Дія доєдналися вже понад 11 тисяч українців.


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