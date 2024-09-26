Політика

Джонсон не зустрінеться із Зеленським через “високу зайнятість”
26 Вересня 2024 07:30
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Джонсон, зеленський
Майк Джонсон / Фото з відкритих джерел

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не буде зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише кореспондент “Голосу Америки” Катерина Лісунова у Facebook.

На запитання, чи зустрінеться Джонсон з Зеленським, і якщо ні, то чи не через поїздку Зеленського до Пенсильванії, спікер відповів, що не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що був дуже зайнятий.

“І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. 

Але подивіться, що б я йому сказав, якби ми сіли, ми б поговорили про цей лист про посла. 

Я думаю, що це був жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це”.

У Зеленського на четвер у Конгресі США заплановано кілька зустрічей. О 9:00 у Сенаті закрита двопартійна зустріч. Сенатор Чак Шумер та сенатор Мітч Макконнелл супроводжуватимуть президента України до зали засідань. Зустріч триватиме близько 1-1,5 години.   

Об 11:00 у Палата представників Конгресу США також відбудеться закрита двопартійна зустріч у Комітеті з питань збройних сил. Очікується участь Грегорі Мікса та Майкла МакКола. Зустріч триватиме близько 1 години.


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