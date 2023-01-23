Суспільство

Джеймс Кемерон оголосив про плани на третю частину “Аватара”

23 Січня 2023 15:01
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кіно

Канадський режисер Джеймс Кемерон повідомив про деякі плани щодо третього «Аватара». Його слова наводить Comicbook.

Кемерон повідомив, що у нього передбачені сюжетні зміни. «Я скористаюся моментом, коли весь пил вляжеться, щоб оцінити, що людям сподобалося і на що вони найбільше відреагували у другій частині. Я можу повернутись і щось трохи підправити. Це не буде радикально, але, можливо, я трохи підкоригую деталі, щоб зробити наголос на тих речах, які викликають реакцію у людей», — підкреслив він.

Режисер також додав, що оповідачем третьої кінокартини стане Ло’ак, а не Джейк Саллі, як це було у перших двох частинах. За його словами, у наступних фільмах франшизи оповідачі змінюватимуться.

Раніше режисер зрадів, що «Аватар: Шлях води» відродив інтерес до кінотеатрів і нагадав, що глядачі, як і раніше, цінують такий досвід. «Я думаю про це з погляду того, що ми повертаємось до кінотеатрів у всьому світі. Навіть у Китаї, де у них великий сплеск COVID-19. Ми говоримо як суспільство: “Нам це потрібно! Нам треба ходити до кінотеатрів”. Досить стрімінгу! Я втомився сидіти на дупі», – заявив Кемерон. Він додав, що зростання інтересу людей до походів у кіно хвилює його більше касових зборів стрічки.


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