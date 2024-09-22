Дюбуа хоче побити Усика

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа після перемоги над Ентоні Джошуа заявив про те, що хоче провести реванш із українцем Олександром Усиком.

“Я хочу битися з усіма найкращими, можливо, з Усиком – це великий шанс для моєї реабілітації. Будь-хто може отримати бій зі мною”, – наводить слова Дюбуа talkSPORT.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня, у Лондоні на стадіоні “Вемблі” Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді переміг Ентоні Джошуа.

“Я думав, що Ентоні мав би перемогти. Але це бокс. Перемога Дюбуа це сюрприз для мене? Так, для мене це сюрприз”, – прокоментував перемогу Даніеля Дюбуа чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Усик та Дюбуа свій бій провели у серпні минулого року, а перемогу у дев’ятому раунді технічним нокаутом святкував український боксер.