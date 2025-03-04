Політика

Димові шашки та сльозогінний газ в парламенті Сербії: постраждали двоє депутатів
4 Березня 2025 14:59
Сербські опозиційні депутати пускають димові шашки в парламенті Сербії / Фото: Reuters
Сербські опозиційні депутати пускають димові шашки в парламенті Сербії / Фото: Reuters

У вівторок сербські опозиційні депутати кидали димові гранати та застосували сльозогінний газ у парламенті на знак протесту проти уряду і на підтримку демонстрантів-студентів. Під час акції один депутат дістав інсульт. На 15 березня в Белграді запланована масштабна акція протесту.

Про це пише Reuters.

Чотири місяці студентських демонстрацій, до яких долучилися вчителі, фермери та інші, стали найбільшою загрозою для десятирічного правління президента Александара Вучича, оскільки багато сербів засуджують корупцію і некомпетентність уряду.

На засіданні парламенту, після того, як правляча коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією (СНС) затвердила порядок денний, деякі опозиційні політики вибігли зі своїх місць до спікера парламенту і побилися з охоронцями.

Інші кидали димові шашки і застосували сльозогінний газ, а телебачення в прямому ефірі показувало чорний і рожевий дим всередині парламенту.

Постраждали двоє депутатів

Спікер парламенту Ана Брнабіч повідомила, що один з депутатів зазнав травм, а друга депутатка, Жасміна Обрадович з партії СНС, перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.

“Парламент продовжить працювати і захищати Сербію”, – сказала вона на засіданні.

Засідання продовжилося, політики правлячої коаліції дебатували, а опозиційні депутати свистіли і гуділи в клаксони.

Опозиційні депутати також тримали плакати з написами “загальний страйк” і “справедливість для вбитих”, в той час як зовні будівлі протестувальники стояли мовчки, вшановуючи пам’ять 15 людей, загиблих в результаті обвалу даху залізничного вокзалу, який став каталізатором для акції протесту.

Лідери протесту закликали до великого мітингу в столиці Белграді 15 березня.

Акція протесту в парламенті Сербії / Фото: Reuters

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