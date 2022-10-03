Двоє мобілізованих померли у гарнізоні у Свердловській області

У Єланському гарнізоні (Свердловська область Росії) померли двоє мобілізованих із Курганської області. Як розповіла “Комерсанту” уповноважений з прав людини в регіоні Тетяна Мерзлякова причини смерті призваних на війну з Україною встановлюються.

За словами Мерзлякової, смерть одного з мобілізованих могла бути пов’язана із нападом епілепсії на тлі алкогольного отруєння. Депутат Держдуми від Свердловської області Максим Іванов повідомив, що інший – скоїв самогубство. Ще одного мобілізованого, відправленого на полігон, “списали та відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки”.

Раніше повідомлялося, що 46-річного мешканця м. Курган було знайдено мертвим в їдальні навчального центру, куди його направили після мобілізації.