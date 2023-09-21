Дуда зустрінеться із Зеленським, «як тільки з’явиться можливість»

Президент Польщі Анджей Дуда готовий зустрітися з главою Української держави Володимиром Зеленським, «як тільки буде можливість».

Про це він заявив в четвер в інтерв’ю телеканалу TVN24.

«Як тільки буде можливість, я обов’язково буду з ним (Зеленським – ред.) розмовляти, але ми точно не говоритимемо перед камерами. Ми розмовлятимемо так, як багато разів говорили – віч-на-віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації»,- заявив Дуда.

На запитання польського журналіста, чи він й далі вважає Зеленського своїм другом, Дуда відповів: «Звичайно».

Президент РП підкреслив, що слова Президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок про те, що деякі друзі у Європі «роблять із зерна трилер», допомагаючи цим «підготувати сцену для московського актора» були «несправедливими».

«У той момент мені було прикро, тому що я вважаю: те, що він говорить дуже несправедливо», – зазначив Дуда, додавши, що він був цим «розчарований».

Водночас, він наголосив, що «не потрібно підвищувати градус емоцій, оскільки це – суперечка, яка стосується дуже невеликого відрізка українсько-польських відносин».

«Давайте не дозволимо, аби це вплинуло на ціле, тому що для цього немає жодних підстав, від цього виграють лише інші»,- підкреслив Дуда.

Як відомо, у четвер у литовських ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент Литви зустрівся в Нью-Йорку з президентами України і Польщі. Згодом прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров повідомив, що тристоронньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського, Польщі Анджея Дуди та Литви Гітанаса Науседи у Нью-Йорку не було. Президент Литви зустрічався з українським та польським лідерами окремо.