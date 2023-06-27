Дуда вважає, що переїзд Пригожина до Білорусі є “негативним сигналом”

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за необхідність посилення східного флангу НАТО.

“Ми зараз проводимо посилення безпеки східного флангу НАТО – Польщі та балтійських держав. Ми бачимо, що відбувається на Сході. Група “Вагнер” переміщається до Білорусі, а це для нас вкрай негативний сигнал, який ми маємо намір донести до наших союзників”, – наводить. слова Дуди польський телеканал Polsat.

За словами президента Польщі, представникам НАТО необхідно втілювати в життя раніше ухвалені рішення.

Раніше у вівторок білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив, що керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин перебуває у Білорусі.

“Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їх (вагнерівців) рахунок”, – заявив Лукашенко.

Він зазначив, що керівництво Міноборони республіки зацікавлене у досвіді бійців “Вагнера”.