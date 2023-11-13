Дубінський отримав підозру в державній зраді

Нардепу Олександру Дубінському оголошено підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, СБУ, ОГП

Зазначається, що працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

Йдеться про Олександра Дубінського (позивний “Буратіно”), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний “Ветеран”, за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний “Птичка”).

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО, наголошують в ДБР.