Дубінського відправили під домашній арешт

Печерський райсуд Києва в понеділок, 6 листопада, відправив народного депутата Олександра Дубінського під цілодобовий домашній арешт у справі про схему незаконного перетину кордону чоловіками, передає Суспільне.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора. Дубінському одягнуть електронний браслет, залишати помешкання йому можна буде тільки для візиту до лікаря або в укриття під час повітряної тривоги.

1 листопада у чинного нардепа Дубінського проходили обшуки, а вже 3 правоохоронці повідомили Дубінському підозру в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Також повідомлено про підозру колишньому помічнику нардепа.