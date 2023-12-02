Дубінського побили у камері СІЗО

Нардеп Олександр Дубінський заявив своїм адвокатам, що його побили у СІЗО.

“Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра. Зараз Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження», – написано в телеграм-каналі нардепа, який зараз ведуть його адвокати.

Адвокати Дубінського також вимагали «ухвалення негайного рішення» про його переведення до слідчого ізолятора СБУ для того, «щоб забезпечити збереження його життя».

Нагадаємо, нардеп Дубінський перебуває під вартою за звинуваченням у держзраді. Сам він свою провину заперечує та вважає справу проти себе політичним переслідуванням.