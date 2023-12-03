Кримінал

Дубінського ніхто не бив, стверджують у поліції

3 Грудня 2023 10:20
читать на русском →
Дубінський

Поліція перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату у СІЗО і не підтвердила інформацію про побиття.

Про це заявили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці не називають ім’я депутата, але з контексту виходить, що мова йде про Олександра Дубінського.

“До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.
Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.
За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась”, – йдеться у коментарі поліції.

Напередодні нардеп Олександр Дубінський заявив своїм адвокатам, що його побили у СІЗО.

Нагадаємо, нардеп Дубінський перебуває під вартою за звинуваченням у держзраді. Сам він свою провину заперечує та вважає справу проти себе політичним переслідуванням.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 10:07

Британська розвідка проаналізувала роль систем ППО малої дальності у війні в Україні
3 Грудня 2023 10:20

Дубінського ніхто не бив, стверджують у поліції
3 Грудня 2023 09:49

Кличко: Залужний сказав правду про війну
3 Грудня 2023 09:20

ЗСУ підтвердили справжність відео з розстрілом українських солдатів
3 Грудня 2023 08:47

Шеф Пентагону: США не дозволять перемогти Росії в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
усі думки