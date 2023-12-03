Дубінського ніхто не бив, стверджують у поліції

Поліція перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату у СІЗО і не підтвердила інформацію про побиття.

Про це заявили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці не називають ім’я депутата, але з контексту виходить, що мова йде про Олександра Дубінського.

“До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась”, – йдеться у коментарі поліції.

Напередодні нардеп Олександр Дубінський заявив своїм адвокатам, що його побили у СІЗО.

Нагадаємо, нардеп Дубінський перебуває під вартою за звинуваченням у держзраді. Сам він свою провину заперечує та вважає справу проти себе політичним переслідуванням.