ДТП під Львовом: водій-утікач, який спричинив трагедію, був затриманий

Водія BMW, який спричинив потрійну ДТП поблизу села Чижиків на Львівщині 15 грудня, затримали після того, як він утік із місця аварії. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, водій, попередньо перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок цього автопоїзд став некерованим і врізався у мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Наслідки трагедії

У результаті аварії загинули семеро людей – усі вони були пасажирами мікроавтобуса. Ще троє осіб отримали травми, серед них водії автопоїзда та мікроавтобуса, а також пасажир останнього. Постраждалих було шпиталізовано до лікарень Львова, їхній стан уточнюється.

Втеча та затримання

Після аварії водій BMW покинув своє авто та залишив місце події, але його оперативно затримали. Наразі проводиться досудове розслідування.

Хід розслідування

Як встановили поліцейські, аварія сталася на автодорозі Т-14-03 “Тернопіль–Львів–Рава-Руська”. Зіткнулися три транспортні засоби: легковий автомобіль BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Від удару мікроавтобус з пасажирами отримав значні пошкодження.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція продовжує розслідування та встановлює всі обставини трагедії.