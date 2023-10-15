Кримінал

ДТП на Львівщині: три людини загинуло

15 Жовтня 2023 13:44
читать на русском →

В Дрогобичі відбулася смертельна ДТП: загинуло 3 особи.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Львівській області, 15 жовтня о 09:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич на трасі «Трускавець-Львів» відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy».

До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники деблокували двох травмованих пасажирів «Volkswagen Caddy» та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Жовтня 2023 13:07

Комітет Ради затвердив державний кошторис на 2024 рік
15 Жовтня 2023 15:10

Більше половини німців проти постачання Україні ракет Taurus
15 Жовтня 2023 11:51

Втрати ЗС РФ за тиждень перевищили 5000 осіб
15 Жовтня 2023 11:38

На Херсонщину окупанти скинули 14 авіабомб
15 Жовтня 2023 10:34

Укрзалізниця організувала новий рейс до Варшави
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки