ДТП на Львівщині: три людини загинуло

В Дрогобичі відбулася смертельна ДТП: загинуло 3 особи.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Львівській області, 15 жовтня о 09:21 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич на трасі «Трускавець-Львів» відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy».

До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людини. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники деблокували двох травмованих пасажирів «Volkswagen Caddy» та транспортували їх до карети швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.