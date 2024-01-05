ДСНС рекомендує утриматися від масових заходів на Водохреще

Державна служба України з надзвичайних ситуацій рекомендує українцям утриматися від масових заходів на Водохреще, 6 січня. При цьому рятувальники цього дня розгорнуть понад 218 рятувальних постів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“В Україні наразі діє воєнний стан, тож масові зібрання й купання нині не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог. 6 січня рекомендуємо утриматися від масових заходів на Водохреще”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, на традиційних локаціях для купань буде організовано чергування рятувальників, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.

Спільно з місцевими органами влади розгорнуть понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки.

Надзвичайники нагадали правила безпечної поведінки на водоймах для тих, хто все ж вирішив занурюватися в ополонку:

занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега;

категорично забороняється купання під впливом алкоголю;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

доріжка до ополонки може бути слизькою, ідіть повільно й уважно;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;

перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд;

купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після занурення розітріть себе махровим рушником, одягніть сухий одяг;

для уникнення переохолодження випийте гарячого чаю.

Водохреще за новоюліанським календарем припадає на 6 січня.