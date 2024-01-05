Суспільство

ДСНС рекомендує утриматися від масових заходів на Водохреще

5 Січня 2024 17:04
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дснс

Державна служба України з надзвичайних ситуацій рекомендує українцям утриматися від масових заходів на Водохреще, 6 січня. При цьому рятувальники цього дня розгорнуть понад 218 рятувальних постів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“В Україні наразі діє воєнний стан, тож масові зібрання й купання нині не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати ворог. 6 січня рекомендуємо утриматися від масових заходів на Водохреще”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, на традиційних локаціях для купань буде організовано чергування рятувальників, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.

Спільно з місцевими органами влади розгорнуть понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад 1000 рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — понад 700 рятувальників та більше 150 одиниць техніки.

Надзвичайники нагадали правила безпечної поведінки на водоймах для тих, хто все ж вирішив занурюватися в ополонку:

  • занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега;
  • категорично забороняється купання під впливом алкоголю;
  • перед купанням необхідно розігріти тіло;
  • доріжка до ополонки може бути слизькою, ідіть повільно й уважно;
  • занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову;
  • перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд;
  • купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;
  • якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
  • після занурення розітріть себе махровим рушником, одягніть сухий одяг;
  • для уникнення переохолодження випийте гарячого чаю.

Водохреще за новоюліанським календарем припадає на 6 січня.


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