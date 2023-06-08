Суспільство

ДСНС повідомила, які пляжі відкриють у Харкові

8 Червня 2023 13:11
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харків

У Харкові влітку 2023 року можна буде відвідувати п’ять пляжів, повідомив під час брифінгу начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям обласного управління ДСНС Сергій Колосовський.

Загалом на Харківщині визначені та готують до відкриття 12 пляжів, цитує Колосовського Суспільне.

“П’ять пляжів відкриє Безлюдівська селищна рада, Пісочинська селищна рада, Змієвська міська рада — по одному пляжу, у Харкові буде п’ять місць відпочинку на водних об’єктах”, — сказав Сергій Колосовський.

У Харкові у 2023 році планують відкрити:

  • на Журавлівському гідропарку — три місця відпочинку;
  • Олексіївський гідропарк;
  • парк відпочинку “Петренки”.

“На сьогодні вони майже всі відкриті. Залишилось питання з навчання рятувальників. Три-чотири дні й пляжі будуть готові”, — запевнив Колосовський.


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