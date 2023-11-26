ДСНС попередила, що негода бушуватиме ще й у понеділок

ДСНС видала Попередження про стихійні метеорологічні явища по Україні.
- 27 листопада в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), вночі та вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) пориви 25-30 м/с, хуртовини (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий);
- у Київській, Кіровоградській і Полтавській областях значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
В м. Київ та Київській області:
- 27 листопада пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий);
- вночі та вранці пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
- Вночі значний, у східних районах сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).