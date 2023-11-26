Суспільство

ДСНС попередила, що негода бушуватиме ще й у понеділок

26 Листопада 2023 15:17
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негода

ДСНС видала Попередження про стихійні метеорологічні явища по Україні.

  • 27 листопада в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), вночі та вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) пориви 25-30 м/с, хуртовини (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий);
  • у Київській, Кіровоградській і Полтавській областях значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

В м. Київ та Київській області:

  • 27 листопада пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий);
  • вночі та вранці пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
  • Вночі значний, у східних районах сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

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ДСНС попередила, що негода бушуватиме ще й у понеділок
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