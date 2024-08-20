ДСНС направила запит до НАТО на спецтехніку

Державна служба з надзвичайних ситуацій направила запит НАТО на важку техніку для підтримки цивільних служб реагування на надзвичайні ситуації.

Про це йдеться в запиті, який оприлюднив Північноатлантичний альянс.

“Збройні сили Росії масово і хаотично застосовують різні системи озброєнь проти цивільного населення України. Ракетні удари по цивільному населенню та об’єктах критичної інфраструктури призводять до поранень та смертей серед цивільного населення, а також масштабних руйнувань будівель”, – ідеться в обґрунтуванні.

ДСНС попросила про перелік техніки, щоб мати можливість швидко реагувати на надзвичайні ситуації, рятувати людей, ліквідовувати наслідки (зокрема розбирати завали та руїни). У переліку: