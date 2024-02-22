Дружина Навального назвала Медведєва “порожнім місцем”

Дружина опозиційного політика Олексія Навального назвала Дмитра Медведєва “порожнім місцем” та “нікчемністю” після його слів, що “вона чекала смерті чоловіка “всі ці роки”.

Про це Навальна написала у соцмережі Х.

“Навіщо ви мене захищаєте від Медведєва, він же порожнє місце. Вони спеціально підсовують вам цього некчемиша, щоб ви випустили пару на нього. Пишіть про те, що Путін убив Олексія. Щодня пишіть. Скільки вистачить сил”.

У наступному своєму пості вона ще раз написала: “Путін вбив Олексія”.