Дрони ЗСУ вразили кілька газорозподільних станцій на Луганщині – Мадяр

Українські дрони вразили одразу кілька газорозподільних станцій на окупованій Луганщині. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Дрони ЗСУ вразили кілька газорозподільних станцій на Луганщині / Фото: СБС

За його словами, у ніч на 25 вересня ударів зазнали ГРС «Щастя», ГРС у Сіверськодонецьку та ГРС у Новопскові. Зокрема, станція у Щасті була основним джерелом газу для Луганської ТЕС, яка після атаки перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі. ГРС у Сіверськодонецьку забезпечувала критичні потреби хімічної промисловості, зокрема підприємства «Азот».

«Вояж у ніч на 25 вересня здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем. Це не все, що було минулої ночі», – зазначив Бровді, натякнувши на подальші удари.

