Дрони знову атакували нафтопереробний завод у Башкортостані — над Уфою піднявся стовп диму

У російському Башкортостані вранці 15 жовтня пролунали вибухи під час чергової атаки дронів. Безпілотники вдарили по промзоні Уфи, де розташовані нафтопереробні підприємства, зокрема «Башнафта» та «Уфаоргсинтез».

Про інцидент повідомляють телеграм-канали та очевидці.

За їхніми словами, після вибухів над промисловою зоною Уфи піднявся щільний стовп диму. У регіоні оголошено режим «беспілотної небезпеки», а в аеропорту міста запроваджено план «Килим», що передбачає тимчасове припинення польотів.

Місцеві мешканці також повідомляють про збої у роботі мобільного інтернету.

Повідомляється, що дрони атакували нафтопереробний завод «Башнафта» — це вже четверта атака на об’єкти в Башкортостані за останній місяць. Попередня відбулася 11 жовтня, коли безпілотники також вдарили по території НПЗ.

Башкортостан розташований понад 1 400 км від кордону з Україною, однак останнім часом цей регіон дедалі частіше стає ціллю для дронових атак, які вражають військові й промислові об’єкти Росії в глибокому тилу.

Офіційні російські джерела поки не коментували інцидент.