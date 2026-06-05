Дрони СБС атакували п’ять суден окупантів у портах Азовського моря

У ніч на 5 червня оператори Сил безпілотних систем уразили п’ять суден у портах тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Під удар потрапили суховантажні судна та танкер, які використовувалися окупантами для логістичних потреб.

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Частина суден здійснювала перевезення із вимкненими радарами та прихованими назвами. Вони могли використовуватися для транспортування вантажів, пального та іншого майна в інтересах російських сил.

“Птахи 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі стокілограмові аргументи”, — написав Мадяр.

Наслідків ударів та ступень пошкодження суден встановлюється.