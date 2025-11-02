Дрони бригади “Гарт” руйнують логістику та зв’язок ворога на Харківщині

Розвідувально-ударні групи безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади «Гарт» продовжують цілеспрямовано виявляти і знищувати ворожі цілі на Південно-Слобожанському напрямку. Під час останніх відпрацювань по позиціях противника бригада уразила три транспортні засоби, антени зв’язку та камери відеоспостереження, відпрацьовано місце запуску ворожих БпЛА. Також уражено міст на тимчасово окупованій території, яким ворог користувався для логістики, повідомили в бригаді.

Дрони прикордонників бригади “Гарт” б’ють по логістиці, зв’язку та укриттях противника. pic.twitter.com/m0tBC3Ft17 — Головне в Україні (@glavnoe_ua) November 2, 2025

Командування підкреслює: робота з дронами та аналітикою реально ламала супротивнику комунікації й постачання — важіль, який діє негайно і без зайвих слів.

«Гарт» оголошує набір до команд — без ТЦК та СП. Є вакансії для фахівців або тих, хто хоче навчитися в напрямках аналітики, дронів, ІТ, зв’язку, техніки та медицини. Якщо ви готові приєднатися — телефонуйте: +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864.

Триває також збір коштів на дрони та комплектуючі. Підтримка дозволяє бригаді ефективніше нищити ворожу логістику й вузли спостереження дистанційно. Підтримати можна через monobank: https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy або переказом карткою 4441 1111 2294 2679.

Якщо хочете допомогти негайно — зателефонуйте. Кожен дзвінок і кожен внесок мають значення.