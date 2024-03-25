Суспільство

Дрони атакували Новочеркаську ДРЕС у РФ

25 Березня 2024 07:11
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дрони, рф
Дрон / Getty Images

Внаслідок атаки дронами трансформаторної підстанції Новочеркаської Державної районної електростанціїв у РФ сталася пожежа. Два енергоблоки тимчасово перестали працювати.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.

Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти.

Потім було чутно  вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС. 

Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.


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