Суспільство

Дрони атакували Курську область РФ: є влучання
10 Червня 2024 09:25
дрони, рф
Дрон / getty images

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що область атакували дрони, внаслідок чого були пошкоджені дві адмінбудівлі.

Про це повідомив Смирнов у Telegram.

“Увечері та вночі ЗСУ намагалися атакувати дронами прикордонні райони Курської області. Використовували весь можливий арсенал: дрони-камікадзе, квадрокоптери і важкий восьмигвинтовий октокоптер. За попередньою інформацією, пошкоджено дві адміністративні будівлі − у місті Суджі та селищі Кореневе”.

Т.в.о. губернатора запевняє, що постраждалих немає.

За його словами, зі стрілецької зброї та засобами радіоелектронної боротьби нібито ліквідували та знешкодили “8 українських дронів”.


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