Дронова атака зупинила роботу газопереробного заводу в Астрахані — Reuters

Газопереробний завод у російській Астрахані, що належить енергетичному гіганту «Газпром», призупинив виробництво пального після пожежі, спричиненої атакою дрона.

Про це 22 вересня повідомили три джерела в галузі, пише Reuters.

За їхніми даними, займання охопило установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік. Саме вона забезпечувала випуск бензину й дизельного палива.

Завод розташований поблизу Каспійського моря, за понад 1,600 км від українського кордону. Виробництво може бути відновлено лише за кілька тижнів або навіть місяців, кажуть співрозмовники агентства.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив у Telegram, що дронами було атаковане промислове підприємство, але його назви не вказав. Тим часом Санкт-Петербурзька товарна біржа припинила продаж оптових партій пального з астраханського заводу.

Це вже не перший подібний інцидент: у лютому цього року підприємство також зазнало атаки дронів і тимчасово зупинило виробництво пального. Відновити роботу пошкодженої установки вдалося лише наприкінці серпня.

За даними джерел у галузі, у 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизелю та 300 тис. тонн мазуту.