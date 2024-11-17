Політика

Дрон атакував військовий завод в Іжевську
17 Листопада 2024 09:39
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росія
Момент вибуху на машинобудівному заводі «Іемз Купол» в Іжевську / Скриншот відео

Завод в Іжевську в ніч на 17 листопада був атакований безпілотником, повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов. «На виробництві вибило скло, але серйозних руйнувань немає. Персонал евакуйовано», – написав Бречалов у телеграмі.

«На жаль, одна людина постраждала», – повідомив глава регіону, додавши, що стан пораненого лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Чим займається підприємство, що потрапило під удар, Бречалов не уточнив, вказавши лише адресу заводу: вул. Леніна, 101. За цією адресою розташований машинобудівний завод «Іемз Купол».

Керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що «Купол» виробляє зенітно-ракетні комплекси «Тор», радіолокаційні станції та іншу військову продукцію.

Це перший удар дронів по Іжевську та Удмуртії загалом, про який офіційно повідомляє влада.


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