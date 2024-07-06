ДПСУ попередило про нові правила перетину кордону чоловіками

16 липня спливає встановлений Законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560.

Як повідомили в ДПСУ, починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи.

“У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України”, – попередили у відомстві.

При цьому, категорії осіб, яким відповідно до Правил перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

“Окремо нагадаємо, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації в військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку”, – нагадили в ДПСУ.

З метою уникнення будь-яких непорозумінь під час перетинання кордону просимо громадян врахувати цю інформацію плануючи поїздки.