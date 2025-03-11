ДПСУ почала отримувати листи від Мінкульту щодо виїзду за кордон діячів культури

Протягом тижня після набуття чинності оновлених правил Державна прикордонна служба отримала кілька листів від Міністерства культури щодо виїзду діячів культури за кордон.

Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, не розкриваючи, кого саме стосуються ці запити.

За його словами, для прикордонників процедура не змінилася, оскільки вони й раніше перевіряли відповідні документи. Нові правила лише унормували процес.

“Представники медійної сфери і культури і до змін для цієї категорії громадян, якщо заброньовані, могли слідувати за межі країни без листів від Мінкульту, натомість потрібні були документи на відрядження”, — сказав Демченко.

Статистики щодо кількості перетинів кордону за новими нормами наразі немає, її підготують пізніше. Водночас щодня в середньому у виїзді за кордон відмовляють сотням громадян.