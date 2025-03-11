Суспільство

ДПСУ почала отримувати листи від Мінкульту щодо виїзду за кордон діячів культури
11 Березня 2025 16:21
читать на русском →
Ілюстративне фото / ДПСУ
Ілюстративне фото / ДПСУ

Протягом тижня після набуття чинності оновлених правил Державна прикордонна служба отримала кілька листів від Міністерства культури щодо виїзду діячів культури за кордон.

Про це на брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, не розкриваючи, кого саме стосуються ці запити.

За його словами, для прикордонників процедура не змінилася, оскільки вони й раніше перевіряли відповідні документи. Нові правила лише унормували процес.

“Представники медійної сфери і культури і до змін для цієї категорії громадян, якщо заброньовані, могли слідувати за межі країни без листів від Мінкульту, натомість потрібні були документи на відрядження”, — сказав Демченко.

Статистики щодо кількості перетинів кордону за новими нормами наразі немає, її підготують пізніше. Водночас щодня в середньому у виїзді за кордон відмовляють сотням громадян.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Березня 2025 20:12

Переговори між делегаціями України та США завершилися: опублікована спільна заява
11 Березня 2025 19:31

Поблизу залізничного вокзалу у Франківську стався вибух
11 Березня 2025 18:59

Російський обстріл забрав життя двох дітей на Донеччині
11 Березня 2025 18:19

Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатит у “Резерв+”
11 Березня 2025 17:06

Переговори США та України в Саудівській Аравії: стали відомі перші деталі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
усі думки