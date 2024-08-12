Довірену особу ексзаступника міністра енергетики Хейла взяли під варту

ВАКС 12 серпня постановив взяти під варту довірену особу ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла Сергія Пилипчука, із можливістю застави у 65 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

У разі внесення застави на Пилипчука будуть покладені обовʼязки. Йдеться про:

прибуття за викликом детектива, прокурора та суду;

інформування про зміну свого місця проживання та роботи;

здача закордонного паспорта;

заборона на виїзд за межі Києва та області;

носіння електронного браслета.

Сам Пилипчук на судовому засіданні назвав справу “провокацією”. Каже, що домовлявся з заступником міністра однієї з європейських країн про 1 гігават електроенергії.

Під час судового засідання Пилипчука хотів взяти на поруки колишній народний депутат від “ВО Свобода” Едуард Леонов. За його словами, він зустрічався з Пилипчуком з приводу підтримки ЗСУ. Йшлося добровольчого військового формування “Феміда”.

НАБУ і САП затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла та ще трьох осіб. За версією слідства, Хейло у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч доларів.