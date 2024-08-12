Довірену особу ексзаступника міністра енергетики Хейла взяли під варту

ВАКС 12 серпня постановив взяти під варту довірену особу ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла Сергія Пилипчука, із можливістю застави у 65 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
У разі внесення застави на Пилипчука будуть покладені обовʼязки. Йдеться про:
- прибуття за викликом детектива, прокурора та суду;
- інформування про зміну свого місця проживання та роботи;
- здача закордонного паспорта;
- заборона на виїзд за межі Києва та області;
- носіння електронного браслета.
Сам Пилипчук на судовому засіданні назвав справу “провокацією”. Каже, що домовлявся з заступником міністра однієї з європейських країн про 1 гігават електроенергії.
Під час судового засідання Пилипчука хотів взяти на поруки колишній народний депутат від “ВО Свобода” Едуард Леонов. За його словами, він зустрічався з Пилипчуком з приводу підтримки ЗСУ. Йшлося добровольчого військового формування “Феміда”.
НАБУ і САП затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла та ще трьох осіб. За версією слідства, Хейло у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч доларів.