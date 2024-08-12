Кримінал

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
12 Серпня 2024 10:24
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набу, сбу
Затримання зловмисника / CБУ

За сприяння міністра енергетики, СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник.

Про це повідомляє СБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ОГП.

В результаті комплексних заходів заступника глави міненерго затримали у Києві на хабарі у півмільйона доларів.

За цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики.

Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.

Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із «траншів». І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури.


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