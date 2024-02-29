Політика

Допомогу Україні розглянуть після ухвалення фінансування для уряду США — спікер Палати Джонсон

29 Лютого 2024 19:40
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сша, допомога
Cпікер Палати представників Майк Джонсон / Фото: AP

До питання розгляду законопроєкту, який включає 60 мільярдів доларів допомоги для України, повернуться, коли у США ухвалять фінансування для свого уряду.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон у коментарі «Голосу Америки».

«Палата представників розглядає всі можливі опції і ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування», — сказав він.

Наразі законопроєкт, який включає допомогу Україні, уже схвалений у Сенаті — верхній палаті Конгресу США. Щоб він потрапив на підпис президенту Джо Байдену, документ ще має пройти нижню палату Конгресу — Палату представників.


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