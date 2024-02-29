Допомогу Україні розглянуть після ухвалення фінансування для уряду США — спікер Палати Джонсон

До питання розгляду законопроєкту, який включає 60 мільярдів доларів допомоги для України, повернуться, коли у США ухвалять фінансування для свого уряду.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон у коментарі «Голосу Америки».

«Палата представників розглядає всі можливі опції і ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування», — сказав він.

Наразі законопроєкт, який включає допомогу Україні, уже схвалений у Сенаті — верхній палаті Конгресу США. Щоб він потрапив на підпис президенту Джо Байдену, документ ще має пройти нижню палату Конгресу — Палату представників.