Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки у США

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбили у Шарлотті (штат Північна Кароліна).

Про це він заявив під час засідання Комісії Білого дому з питань релігійної свободи.

За словами Трампа, напад на українку скоїв “божевільний, псих”, а відеозапис інциденту шокуючий. Він наголосив, що США мають впоратися з такими випадками, інакше “у нас не буде країни”.

Ірина Заруцька була біженкою, яка рятувалася від війни в Україні. Напад стався 22 серпня у метро міста Шарлотта. Підозрюваним у вбивстві виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, раніше судимий за тяжкі злочини та незаконне зберігання зброї.

Мотиви злочину наразі встановлюються.