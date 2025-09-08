        Політика

        Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки у США

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 19:29
        Ірина Заруцька / Фото: Iryna Zarutska/Фейсбук
        Ірина Заруцька / Фото: Iryna Zarutska/Фейсбук

        Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку вбили у Шарлотті (штат Північна Кароліна).

        Про це він заявив під час засідання Комісії Білого дому з питань релігійної свободи.

        За словами Трампа, напад на українку скоїв “божевільний, псих”, а відеозапис інциденту шокуючий. Він наголосив, що США мають впоратися з такими випадками, інакше “у нас не буде країни”.

        Ірина Заруцька була біженкою, яка рятувалася від війни в Україні. Напад стався 22 серпня у метро міста Шарлотта. Підозрюваним у вбивстві виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, раніше судимий за тяжкі злочини та незаконне зберігання зброї. 

        Мотиви злочину наразі встановлюються.


