Дональд Трамп позбавив Камалу Харріс державної охорони

Президент США Дональд Трамп позбавив державної охорони колишню віцепрезидентку і свою суперницю на виборах Камалу Харріс, повідомляє CNN.

Згідно із законом, колишній віцепрезидент має право на охорону Секретної служби протягом шести місяців — для Гарріс цей термін закінчився 21 липня. Однак Джо Байден незадовго до закінчення терміну своїх повноважень продовжив охорону Гарріс ще на рік.

Своїм новим указом Трамп скасував дію попереднього указу Байдена. Позбавлення державної охорони для Гарріс означає, що вона залишиться без цілодобового спостереження з боку агентів; також Секретна служба припинить аналізувати її соцмережі на предмет потенційних загроз.

Позбавлення Гарріс охорони збігається зі стартом презентації її книги “107 днів”, в якій вона розповідає про свою підготовку до виборів 2024 року. 23 вересня в зв’язку з цим колишня віцепрезидент відправиться в тур по США.